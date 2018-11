14 millionar til 27 skulebibliotek over heile landet

innenriks

Av dei 27 skulebiblioteka er det Trondheim kommune som stikk av med den største potten på drygt 2,1 millionar kroner. Ringsaker kommune får 1,2 millionar, mens Førde og Tønsberg får 1 million kroner kvar. Tilskotet til dei andre kommunane varierer mellom 14.700 og 750.000 kroner.

Kunnskapsdepartementet opplyser at tilskotet går til kommunar som har ein plan for korleis skulebiblioteka kan brukast i opplæring og korleis dei kan bli ein varig del av den pedagogiske verksemda til skulen.

45 søkarar

I alt hadde 45 kommunar søkt om støtte. Tildelinga er ein del av ei fireårig satsing på skule- og folkebibliotek. Dei som ikkje fekk i år, kan søkje om tilskot dei neste åra, opplyser departementet.

– Eg er glad for at så mange kommunar ser at skulebiblioteka kan bidra meir i arbeidet med å hjelpe fleire elevar til å meistre lesing tidleg. Lesing er ei grunnleggjande evne alle treng for å lykkast i utdanning og arbeidsliv, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), som har ansvaret for skulebiblioteka.

Sanner samarbeider med regjeringskollega og kulturminister Trine Skei Grande (V) om tilskotsordninga. Grande har ansvar for folkebiblioteka, og fleire folkebibliotek blir òg brukt som skulebibliotek.

Grande peikar på at regjeringa i Jeløya-plattforma lova satsing på bibliotek, og at tilskotsordninga er eit ledd i dette.

– I det informasjonssamfunnet vi har i dag er det kanskje viktigare enn nokon gong å strekke seg mot kunnskap, og her spelar biblioteka ei viktig rolle, seier kulturministeren.

Desse får tilskot

Dette er kommunane som har fått tilskot: Austrheim, Berg, Fitjar, Førde, Gjerstad, Harstad, Hitra, Hå, Kristiansand, Lindesnes, Rindal, Ringsaker, Skedsmo, Sømna, Sør-Fron, Sørreisa, Tromsø, Trondheim. Trøgstad, Tønsberg, Verdal, Hamarøy, Lørenskog, Nes i Akershus, Sande, Sør-Odal og Øygarden.

