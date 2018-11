Beste sjølaksefiske på ti år

innenriks

Den samla fangsten for sesongen 2018 var på 323 tonn laks og 5 tonn sjøaure. Det er ein auke frå året før på 11 prosent for laks og 9 prosent for sjøaure, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

I det største fylket for sjølaksefiske, Finnmark, gjekk fangsten ned med 5 prosent frå året før, til 132 tonn. Finnmark står åleine for 40 prosent av det totale laksefisket i sjøen. Også i Trøndelag opplevde fiskarane ein nedgang på 5 prosent. I alle andre fylke auka derimot fangsten.

Rogaland og Vest-Agder nær dobla fangsten for sjølaks i år samanlikna med fjoråret. Fiskarar i fylka drog inn høvesvis 27,3 og 27,5 tonn i 2018 og medverka med det kraftig til at resultatet på landsbasis vart det beste på ti år.

(©NPK)