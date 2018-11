Klassekampen: KrFs Grøvan innstilt på mistillit

innenriks

Ifølgje det Klassekampen omtalar som ei sentral kjelde, skal Grøvan ha forfatta eit mistillitsforslag som Ap og Sp er førebudde til å støtte i terrorsikringssaka. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité – der Grøvan altså representerer regjeringskandidaten KrF – skal om ei veke kome med si innstilling i saka.

Dersom KrF, Arbeidarpartiet og Senterpartiet blir einige om eit mistillitsforslag, går det mot fleirtal for å felle regjeringa. Raudt og SVs støtte blir teke for gitt, skriv avisa.

Men før eit slikt fleirtal er eit faktum, må ikkje berre Grøvan falle ned på mistillit. Det må òg stortingsgruppa til partiet. Grøvan vil ikkje seie kva for ei side han har hamna på, men seier han har valt. Samtidig påpeikar han at stortingsgruppa ikkje har konkludert, men han trur dei vil lande saka i løpet av dei næraste dagane.

– Eg kan ikkje seie noko meir enn at vi fram til no ikkje har avvist noko som helst, og at gruppa enno ikkje har konkludert, seier han og understrekar at terrorsikringssaka må vurderast separat frå KrFs vegval.

– Dette er ei sak som skal stå på eigne bein.

(©NPK)