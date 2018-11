KrF fredar regjeringa om terrorsikring

innenriks

Det kunngjorde KrFs mann i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Hans Fredrik Grøvan, torsdag – éi veke før komiteen skal legge fram innstillinga si.

– KrF meiner den manglande oppfølginga til regjeringa er sterkt kritikkverdig og svært alvorleg og inviterer Stortinget til å vedta eit såkalla daddelvedtak som er endå kraftigare enn sist gong Stortinget handsama saka, sa Grøvan.

Eit daddelvedtak er den sterkaste forma for kritikk Stortinget kan rette mot ei regjering utan å erklære mistillit.

Det har lenge vore spekulert i om KrF kom til å gå inn for mistillit og slik felle ei regjering som partiet truleg skal i forhandlingar med. I staden fall altså partiet ned på ein noko mildare konklusjon. Dermed blir det ikkje fleirtal for mistillit i Stortinget.

Både Ap og SV kunngjorde torsdag at dei vil gå inn for mistillit, mens Senterpartiet framleis er i tenkjeboksen.

– Sonderinga utan verdi

Saka om manglande objektsikring har i fleire år ridd regjeringa som ei mare. Riksrevisjonen har i to svært kritiske rapportar påpeika alvorleg svikt i arbeidet med å sikre bygningar og infrastruktur mot mellom anna terroråtak. I alt er det halde fire høyringar om saka.

Inntil torsdag nekta Grøvan å sjå bort frå noko utfall i saka frå KrFs side.

Etter det NRK røyner var KrFs stortingsgruppe delt i om dei skulle fremja mistillit eller kritikk. På pressekonferansen gjentok likevel Grøvan fleire gonger at ei samla partigruppe står bak konklusjonen.

Overfor NTB bedyrar han at dei forvaltande regjeringssonderingane ikkje har hatt noko å seie for konklusjonen.

– Klar forventing

– Grunnlaget har vore det same heile vegen, seier han og peikar på at kritikken no er endå eit hakk kvassare enn den KrF kom med i 2017, då saka sist var oppe til behandling i Stortinget.

KrFs daddelvedtak kan likevel bidra til å helle olje på vatnet i tilhøvet til Frp, som dei siste dagane har vore mektig sure over at KrF tysdag nulla ut ei av hjartesakene deira, nemleg høvet til å byte ut taxfree-tobakk med vin.

– Det skulle berre mangle. Vi har hatt ei klar forventing om at dei fjernar den tvilen dei har skapt rundt mistillit, seier Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad til NTB.

– Heilt ekstremt

Samtidig er KrFs kritikk av regjeringa «ekstrem», meiner Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

– Det er heilt ekstremt at eit parti som skal gå inn i ei regjeringsforhandling, krev at statsministeren skal komme til Stortinget og seie at ho har gjort ein altfor dårleg jobb når det gjeld både heimevern, politi og beredskap dei siste åra, seier han til NTB, men føyer til at han er heilt einig i kritikken.

Grøvan meiner saka no er endå meir alvorleg enn sist Stortinget arbeidd med dette, og peikar mellom anna på at dei folkevalde den gongen vart serverte ein sminka versjon av situasjonen.

– Det er no viktig at statsministeren kjem til Stortinget og gir uttrykk for den same erkjenninga som ho gav uttrykk for overfor komiteen i høyringane, seier han.

Solberg til Stortinget

Det kjem Erna Solberg (H) til å gjere, seier ho til NTB.

– Kunnskapen om kor komplekst og krevjande objektssikringsarbeidet er, har vore ei gradvis erkjenning, og eg ser at ho burde vore kommunisert tidlegare, tydelegare og meir samla til Stortinget.

– Det tok eg sjølvkritikk for i høyringa i august. Vi er allereie i dialog med Stortinget om dato for debatten om objektsikring, og eg har heile tida planlagt for å delta. Sjølvkritikken vil eg gjenta i debatten, seier ho.