Olje og kraft dreg investeringsveksten opp

innenriks

Anslaget til verksemdene over samla investeringar i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning i 2018 er på 221,5 milliardar kroner. Dette er ein vekst på 8 prosent samanlikna med 2017, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er spesielt høge investeringar i kraftforsyning og dessutan olje- og gassverksemd som dreg investeringsveksten opp. Anslaget for investeringar i kraftforsyning er på 41,1 milliardar kroner i 2018, noko som er 26 prosent over anslaget for 2017.

Veksten ser ut til å halde fram neste år. SSB forventar at kraftinvesteringane aukar med 18 prosent i 2019, og at investeringane i olje og gass aukar med 20 milliardar neste år – frå 155,5 milliardar kroner til 175 milliardar kroner.

– Anslaget viser ein betydeleg vekst frå 2018 til 2019. Det er viktig for næringa og gledeleg for heile Noreg, seier administrerande direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Også industriinvesteringane blir anslege å auke i 2018 – til 23,7 milliardar kroner. Anslaget er 12 prosent høgare enn anslaget for 2017. Anslag for 2019 antydar ein oppgang i industriinvesteringar på 28 prosent neste år.

Når det gjeld bergverksdrifta, viser anslaga ein vekst i 2018 på 1,3 milliardar kroner – ein oppgang på 141 prosent samanlikna med 2017. Derimot indikerer anslaga for 2019 ein nedgang.

