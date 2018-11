Oslo kan få utsleppsfrie drosjer innan 2023

innenriks

«Krav om nullutslipp er et viktig bidrag i kommunens arbeid med å redusere utslipp av klimagasser, og vil også bidra til bedre luftkvalitet og mindre støy, særlig for beboere i indre», heiter det mellom anna i forslaget.

– Det vil gi betre luftkvalitet, mindre støy og kutt i klimagassutslepp. Dette vil folk i Oslo merke som eit positivt bidrag til bymiljøet. Byrådet er oppteke av å legge til rette for at drosjenæringa kan legge om til utsleppsfri drift så raskt som mogleg. Byrådet har foreslått at det i budsjettet blir sett av til saman 60 millionar kroner til nye ladestasjonar for elbilar i 2019 og 2020, i tillegg til 20 millionar kroner til ladeinfrastruktur for elektriske drosjer og varebilar, seier miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) i ei pressemelding.

Lønnsemd

Utgreiinga til kommunen viser at det er teknisk mogleg og økonomisk forsvarleg å innføre slike miljøkrav og at det er rimeleg å forvente at lønnsemda i bransjen kan haldast oppe. Det skal opprettast ei eiga støtteordning for etablere ladepunkt heime hos drosjeeigarar.

Krava går ut på at alle drosjer registrert for inntil ni personar (inkludert sjåfør) berre skal køyre med nullutsleppskøyretøy. Dette kravet må oppfyllast innan ein overgangsperiode på fire år. Per i dag er det elbilar og hydrogenbilar som oppfyller kravet.

Omfattar 1.780 løyve

Byrådet foreslår at kravet trer i kraft fire år etter at Oslo og Akershus ikkje lenger utgjer eitt løyvedistrikt (noko som skiping av Viken fylkeskommune frå 2020 vil føre til), eller fire år etter at Oslo og Akershus har innført same miljøkrav, dersom dette hender først. Det betyr at krava vil tre i kraft tidlegast ved årsskiftet 2022/23.

Det er i dag rundt 1.780 drosjeløyve som vil bli omfatta av kravet. Rundt 50 drosjer i Oslo er allereie utsleppsfrie.·

