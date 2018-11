Posten jobbar med løysing for tollbehandling av småpakkar

innenriks

I budsjettavtalen mellom regjeringa og KrF blir grensa for avgiftsfri netthandel frå utlandet fjerna frå 2020. Dermed må alle småpakkar tollast inn, og Posten fryktar det vil føre til at folk vil nekte å ta imot det dei sjølv har bestilt.

– Dette er ein ny situasjon og vi vil jobbe for å unngå at det blir kaos. Vi har starta arbeidet med å forenkle prosessen for tollbehandling av slike småvarer og vil gå i dialog med tollstyresmaktene om dette. Det var viktig at politikarane gav oss eit år til å førebu denne overgangen, seier pressesjef John Eckhoff i Posten i ei pressemelding.

Fryktar «svenske tilstandar»

Då svenskane fjerna momsfritaket sitt i mars, melde SVT om 400.000 pakkar som ikkje var henta og som måtte sendast i retur. Det verkar som eit skrekkscenario, som Eckhoff vil unngå.

– Det er klart at viss du har bestilt noko til under hundrelappen, og vi tek eit tollgebyr på 158 kroner, så er du ikkje interessert i å hente den pakken, seier Eckhoff til NRK.

Ny EU-løysing frå 2021

Posten kan bli sitjande med innkrevjingsjobben, og det finst ikkje noko konkret forslag til korleis det kan løysast innan eit års tid. Høgres Henrik Asheim ser for seg ei løysing der norsk moms blir betalt rett i nettbutikken, men Eckhoff er skeptisk til eiga norsk løysing på dette.

Han har meir tru på EUs fellesløysing for slik momsinnkrevjing.

– Når EU har løysinga si klar i 2021 kjem ein internasjonal standard som kan handtere innkrevjing av moms direkte i nettbutikkane. Til då er det ikkje realistisk at Noreg på eiga hand skal kunne etablere ei løysing med direkte moms-innkrevjing i nettbutikkane i heile verda. Vi har likevel tru på at vi skal finne ei god fortollingsløysing som tilfredsstiller krava frå norske styresmakter, seier Eckhoff i pressemeldinga frå Posten.

