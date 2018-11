SV og Ap går for mistillit om terrorsikring – KrF droppar

innenriks

– KrF meiner den manglande oppfølginga til regjeringa er sterkt kritikkverdig og svært alvorleg og inviterer Stortinget til å vedtake eit såkalla daddelvedtak som er endå kraftigare enn sist gong Stortinget handsama saka, seier den parlamentariske nestleiaren i partiet Hans Fredrik Grøvan torsdag.

Han sit i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Eit såkalla daddelvedtak er den sterkaste forma for kritikk Stortinget kan rette mot ein statsråd utan å erklære mistillit. Det blir òg kalla kritikkvedtak.

Riksrevisjonen har fleire gonger påpeika svikt i arbeidet til regjeringa med såkalla objektsikring, som inneber trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygningar og infrastruktur.

Etter fleire høyringar og ei langvarig behandling kjem kontrollkomiteen med innstillinga si i saka torsdag 29. november.

Raudgrøn mistillit

Diskusjonen om mistillit blussa opp for fullt då Senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum onsdag varsla at partiet hans vurderer mistillit.

Torsdag varsla Arbeidarpartiet at det vil fremme mistillit mot regjeringa i saka, erfarer TV 2. Ap uttrykkjer at «Stortinget beklager regjeringens håndtering i saken». I praksis tyder dette at Ap vil fremme eit mistillitsforslag mot regjeringa. Òg SV går for mistillit.

– SV meiner denne saka er så alvorleg at vi går for mistillit mot regjeringa, seier Torgeir Knag Fylkesnes i kontrollkomiteen til NTB.

Stemninga har vore svært spent mellom KrF og Framstegspartiet dei siste dagane, og Frp var letta over Grøvans bodskap.

– Det skulle berre mangle. Vi har hatt ei klar forventing om at dei fjernar den tvilen dei har skapt rundt mistillit, seier Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad til NTB.

Grøvan nekta heilt inntil avklaringa torsdag å stengje ute noko utfall i saka frå KrF si side.

Solberg til Stortinget

Grøvan meiner saka no er endå meir alvorleg enn sist Stortinget arbeidde med dette.

– No er det avdekt tilhøve som knyter seg til perioden frå 2016 og fram til i dag. Derfor vel KrF å stramme til ytterlegare, seier Grøvan.

Ifølgje KrF har fleire høyringar i saka vist at regjeringa førre gong gav ein sminka versjon av sanninga. Arbeidet var ikkje komme så langt som ein gav inntrykk av sist gong, og statsministeren har sjølv erkjent at ho kunne ha rapportert meir heilskapleg til Stortinget, hevdar partiet.

– Det er no viktig at statsministeren kjem til Stortinget og gir uttrykk for den same erkjenninga som ho gav uttrykk for overfor komiteen i høyringane, seier Grøvan.

Krev plan

KrF-politikaren forventar ein konkret plan frå regjeringa til oppfølging av objektsikring.

– Denne planen må innehalde eit økonomisk oversyn over kva det kostar å få gjennomført tiltaka i samsvar med gjeldande regelverk, og vi treng eit oversyn over framdrift og milepælar, seier han.

Fleire parti har varsla krav om at regjeringa kjem med ei forpliktande og samla framstilling av arbeidet med objektsikring i revidert nasjonalbudsjett til våren.

– Vi har innrømt at det var område der vi burde informert meir samanhengande, heilskapleg og kanskje tidlegare om situasjonen. Når vi ser situasjonen slik han er i dag, meiner eg vi ikkje kunne komme lenger i denne regjeringsperioden, sa statsminister Erna Solberg (H) om saka onsdag.