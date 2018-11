Sonderinga mellom regjeringa og KrF har starta

innenriks

Frp-leiar Siv Jensen og KrF-nestleiarane Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad kom torsdag ettermiddag til representasjonsbustaden til regjeringa i Parkveien 45 i Oslo til nye sonderingar om regjeringsforhandlingar.

Seinare kom òg Venstre-leiar Trine Skei Grande.

– Det er viktig at vi set oss ned og byrjar å snakke saman, seier ho til TV 2. Ho lovar at ho og Venstre vil gjere sitt for å få ei regjeringsutviding på plass.

– Planlagt

– Vi håper å få KrF med på laget, seier Grande, som samtidig avviser at det er krisestemning etter KrFs taxfree-finte mot Frp.

– Vi har planlagt i lang tid at vi må komme i gang, seier ho.

Òg Høgre-nestleiar Jan Tore Sanner skal vere til stades under sonderingsmøtet.

Tysdag vart regjeringa og KrF einige om eit budsjettforlik. Men onsdag sørgde KrF for at ein av Frps viktige symbolsaker, nemleg moglegheita for å byte taxfreekvoten på tobakk inn i to ekstra flaskar vin, vart nulla ut, noko som fekk begeret til å flyte over i Frp-leiren.

Fredar regjeringa

Tidlegare torsdag vart det klart at KrF fredar regjeringa i saka om terrorsikring. Medlemmen til partiet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Hans Fredrik Grøvan, fortalde at KrF meiner oppfølginga til regjeringa av terrorsikring har vore «sterkt kritikkverdig», men partiet vil ikkje gå inn for mistillit, slik både Ap og SV har kunngjort at dei vil.

Overfor NTB bedyrar Grøvan at dei forvaltande regjeringssonderingane ikkje hadde hatt noko å seie for konklusjonen til partiet i den saka.

Kjelder i Høgre seier til NTB at sjølv om det går føre seg sonderingar, blir det neppe nokre forhandlingar før over jul. Og dei vil skje ein annan stad enn på Jeløya, der Høgre, Frp og Venstre forhandla fram regjeringsplattforma si i januar i fjor, blir det sagt.

