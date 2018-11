Sporvegen: Oslos trikkepark skal vere skifta ut innan 2024

innenriks

– Når vi kjem til 2020 skal byen vere klar for å ta imot nye trikkar. Ambisjonen er å grave éin gong. Då gjer vi òg mange andre ting enn å legge nye skjener, seier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporvegen AS til NTB.

Det som i dag blir opplevd som stengde gater og hol i vegen, vil frå 2020 vere ei oppgradering av bybildet der den nye trikken skal setjast på skjener.

– Dei neste to åra dreier seg om førebuing til innsetting av dei nye trikkane. Veldig mange stader nyttar vi òg høvet til å oppgradere vass- og avløpsrøyr, og dessutan gjere forbetringar i byrommet.

Torsdag orienterte Hellesjø pressa om Trikkeprogrammet i Oslo, og ifølgje direktøren går prosjektet på skjener mot gjennomføringsfasen. Det spanske selskapet CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA) er valde som leverandør, rett nok mot nokre protestar frå konkurrenten Siemens etter anbodsrunden.

Målet er at heile trikkeparken skal vere erstatta med 87 nye trikkar frå CAF innan 2024.

– Trikkane deira er større, breiare og har eit moderne uttrykk. Dei har seks doble dører som gjer på- og avstiging raskare, og kvar trikk skal kunne frakte 220 passasjerar. Det neste halve året skal vi bruke til å legge siste hand på den innvendige designen, forklarer Hellesjø.

Allereie om to år skal dei første trikkane komme Oslo for å bli testa. Deretter skal dei 87 trikkane leverast og bli sette i trafikk i løpet av ein periode på 36 månader – frå 2021 til 2024. Det vil seie at det kjem ein ny trikk til Oslo kvar 14. dag frå 2021.

