TV 2: Regjeringa og KrF har starta sonderingar

innenriks

Siv Jensen og KrF-nestleiarane Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad kom til representasjonsbustaden til staten i Parkveien 45 i Oslo til det som ifylgje TV 2 dreier seg om sonderingar om regjeringsforhandlingar.

Også Høgre-nestleiar Jan Tore Sanner skal vere til stades.

Regjeringa vart saman med KrF einige om eit budsjettforlik tysdag kveld.

Tidlegare torsdag vart det klart at KrF fredar regjeringa i saka om terrorsikring. Medlemmen til partiet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Hans Fredrik Grøvan, fortalde at KrF meiner oppfølginga til regjeringa av terrorsikring har vore «sterkt kritikkverdig», men partiet vil ikkje gå inn for mistillit, slik både Ap og SV har kunngjort at dei vil.

Overfor NTB bedyrar Grøvan at dei forvaltande regjeringssonderingane ikkje hadde hatt noko å seie for konklusjonen til partiet i den saka.

