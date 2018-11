Trude Drevland skal leie nytt eldreråd

innenriks

– I åra som kjem blir det fleire eldre i samfunnet. Det gir oss moglegheiter. Mange av dei eldre er ressurssterke og ønsker å delta, men det krev ei haldningsendring. Vi må fjerne synlege og usynlege hinder og legge til rette betre, seier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) i ei pressemelding.

Bergens tidlegare ordførar Trude Drevland (71) har fått jobben med å leie rådet som òg skal ha representantar frå Pensjonistforbundet, KS, Oslo Met ved Nova, NHO, Frivillighet Norge og Husbanken.

Målet til rådet er å bidra til å skape eit meir aldersvennleg samfunn, spreie kunnskap og bevisstgjering om aldring og vere ein pådrivar for nødvendige endringar. I årets statsbudsjettet har regjeringa foreslått 10 millionar kroner til eit program for eit aldersvennleg Noreg, og rådet Drevland skal leie er meint å vere ei overbygning til dette programmet.

Over ein million nordmenn er no over 60 år.

