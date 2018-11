Anita Krohn Traaseth sluttar i Innovasjon Noreg

innenriks

– Tida er inne for å overlate roret til andre. Fem år har vore den uttalte tilrådinga mi for perioden ein toppleiar med store endringsoppgåver bør sitje i same stilling, og det står eg ved, seier Krohn Traaseth (46).

– Eg har hatt eit knallsterkt mannskap i Innovasjon Noreg, og saman har vi klart å levere viktige resultat for eit næringsliv i omstilling. Eg har vorte oppriktig glad i samfunnsoppdraga våre og ikkje minst i kollegaene mine som har eit utrøytteleg engasjement for oppgåvene våre, legg ho til.

Krohn Traaseth orienterte styreleiar Gunnar Bovim om avgjerda si torsdag kveld.

– Overraskande

– Det var ei trist og overraskande melding. Eg hadde håpt å få halde på Anita ei stund til. Samtidig har eg full respekt for vala hennar. Innovasjon Noreg har gjennomgått ei omfattande og imponerande restrukturering under Anitas leiing, og det arbeidet skal vi sørgje for blir vidareutvikla framover, seier han.

Bovim viser til at selskapet i fjor leverte tenester for 7,3 milliardar kroner til norsk næringsliv, ein auke på 24 prosent frå 2014. I same periode reduserte selskapet driftskostnadene med 6 prosent.

– Dei to siste åra er Innovasjon Noreg òg kåra til Noregs mest attraktive arbeidsgivar, seier styreleiaren.

Også tillitsvalt Liv Jorunn Kristiansen i Norsk Tenestemannsslag (NTL) i Innovasjon Noreg er overraska over avgangen.

– Vi har hatt eit godt samarbeid med henne. Vi har hatt eit godt samarbeid, og eg synest det er trist at ho sluttar. Ho vore ein topp leiar, veldig nedpå og lett å innretta seg etter, seier Kristiansen til Kampanje.

Kritikk

Anita Krohn Traaseth vart henta inn som eit friskt pust til Innovasjon Noreg i 2014, men seinare har det vorte stormfullt i kasta rundt henne. I 2016 fekk ho ei skriftleg åtvaring frå styret, som kritiserte henne for mellom anna mangelfull rolleforståing, manglande evne til å ta kritikk og problematiske utspel i offentlegheita.

Tidlegare i år ønskte dåverande styreleiar Per Otto Dyb å setje Krohn Traaseths stilling på dagsordenen i styret, men fekk ikkje støtte. Saka enda med at Dyb trekte seg som styreleiar.

I haust starta revisorfirmaet Deloitte ei gransking av tilsetjingspraksisen i Innovasjon Noreg etter at Krohn Traaseth vart sjef, då det vart kjent at éin av tre tilsetjingar har skjedd internt utan utlysingar. Ballen byrja å rulle då milliardærarvingen Katharina Andresen fekk eit engasjement utan at stillinga var lyst ut, noko som førte til ei rekke kritiske spørsmål.

Ifølgje Kampanje skal Krohn Traaseth no byrje i ny jobb i eit vekstselskap.