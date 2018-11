Berginga av Helge Ingstad vil koste minst 70 millionar kroner

innenriks

Det er det trondheimsbaserte selskapet Boa Management som har fått oppdraget, som ifølgje anbodsprotokollen vil koste minst 70 millionar. Forsvaret stadfestar prislappen, melder avisa.

Berginga inneber først å heve og deretter slepe fregatten til Hovudbasen til sjøforsvaret på Haakonsvern.

Onsdag denne veka kom løftekrana Rambiz Hanøytangen til Askøy. Han skal heve fregatten saman med kranbåten Gulliver. Det er førebels uklart når sjølve hevinga av fregatten vil starte, men frå og med midten av neste veke kan det blåse opp til liten storm i området.

Før fregatten kan hevast, må han likevel tømmast for drivstoff. Fartøyet har over 460.000 liter med marin diesel i tanken.

Utsette tømming

Etter å ha vore utsett fleire gonger, var tømminga av drivstoff framleis ikkje i gang fredag formiddag.

– Det tek tid å identifisere riktige punkt på utsida av skroget for å sikre rett posisjon for montering av slangar. Tømminga vil uansett ta lengre tid enn éi natt når han startar, skriv kommunikasjonssjef Hilde Tank-Nielsen i Forsvarsmateriell i ein SMS til NTB.

Hundrevis av liter

Tømminga vil skje ved å bore hol frå utsida og inn i drivstofftankane og blir gjort for å redusere risikoen for utslepp i samband med hevinga av fregatten.

Forsvaret er ansvarleg for naudlossinga, mens Kystverket har tilsyn med operasjonen – og dessutan den pågåande oljevernsanksjonen. Kystverket har tidlegare opplyst at det er for tidleg å seie noko om kor lang tid tømminga av drivstofftankane vil ta.

