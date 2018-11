Hareide ønsker at Ropstad tek over som partileiar

innenriks

– Eg ser at han har alt som skal til for å bli partileiar, så er det partiet som naturlegvis skal føre den typen val og prosessar. Men eg meiner at nettopp det at han har vore så tydeleg, gjer at han er godt eigna, seier Hareide til avisa.

Hareide seier at han er usamd i dei som vil ha ein meir samlande type som partileiar enn Rogstad.

– Eg trur faktisk det er noko positivt med at ho eller han har vore einig i vegvalet vi har teke, seier Hareide.

Hareide kjem til å halde fram som partileiar fram til regjeringsfråsegna er klar og meiner nettopp det er avgjerande for forhandlingsstyrken til partiet.

