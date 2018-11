Kjell Inge Røkke får ikkje lenger fiske reker

innenriks

Fiskeridirektoratet meiner Røkke ikkje oppfyller vilkåra for å stå i det såkalla fiskarmanntalet for 2019 . Å vere oppført i fiskarmanntalet betyr at ein har rett til å delta i ulike fiskeri, skriv Dagens Næringsliv.

Direktoratet har henta inn opplysningar frå Nav og konstaterer at Røkke, som er styreleiar i børskjempa Akar, jobbar fullt i ei anna verksemd enn fiske og fangst.

Kjell Inge Røkke, som starta karrieren med å fiske frå ein trålar utanfor kysten av USA, gjorde comeback som rekefisker då han kjøpte reketrålaren Trygg i 2007 og vekte både oppsikt og munterheit ved å selje reker frå bryggekanten i Oslo.

Men no konstaterer altså Fiskeridirektoratet at han ikkje lenger er å rekna som fiskar. Røkke kan anke vedtaket innan 1. desember.

– Røkke har fått melding om det, og tek det til etterretning, seier pressetalsmannen hans, Rolf Nereng til avisa.

