Krohn Traaseth sluttar som administrerande direktør i Innovasjon Noreg

– Tida er inne for å overlate roret til andre. Fem år har vore den uttalte oppmodinga mi for perioden ein toppleiar med store endringsoppgåver bør sitje i same stilling, og det står eg ved, seier Krohn Traaseth.

– Eg har hatt eit knallsterkt mannskap i Innovasjon Noreg, og saman har vi klart å levere viktige resultat for eit næringsliv i omstilling. Eg har vorte oppriktig glad i samfunnsoppdraga våre og ikkje minst i kollegaene mine som har eit utrøytteleg engasjement for oppgåvene våre, legg ho til.

Krohn Traaseth orienterte styreleiar Gunnar Bovim om avgjerda si torsdag kveld.

– Det var ei trist og overraskande melding. Eg hadde håpt å få halde på Anita ei stund til. Samtidig har eg full respekt for vala hennar. Innovasjon Noreg har gjennomgått ei omfattande og imponerande restrukturering under Anitas leiing, og det arbeidet skal vi sørgje for blir vidareutvikla framover, seier han.

Bovim viser til at selskapet i fjor leverte tenester for 7,3 milliardar kroner til norsk næringsliv, ein auke på 24 prosent frå 2014.

– I same periode reduserte selskapet driftskostnadene med seks prosent og tilbakebetalte rundt 800 millionar kroner i utbytte og overføringar til eigarane sine. Dei to siste åra er Innovasjon Noreg òg kåra til Noregs mest attraktive arbeidsgivar, seier styreleiaren.