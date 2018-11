Minedykkarar har henta ut harddisken på KNM Helge Ingstad

innenriks

Dykkarane frå Minedykkarkommandoen tok seg inn i skipet på vegner av politiet og Statens havarikommisjon for å hente ut bevismateriale til etterforskinga av ulykka 8. november der fregatten natt til 8. november kolliderte med tankskipet Sola.

Sjøforsvaret leverer alt dei finn vidare til styresmaktene som etterforskar. Dei har blant anna fått navigasjonspottane til fartøyet og lydloggane frå brua. Besetningen har vore gjennom intervju og avhøyr, og dei vil framleis vere tilgjengelege ved behov.

– For Sjøforsvaret har det sidan hendinga vore viktig å legge til rette på best mogleg måte for dei uavhengige granskingane til politiet og Havarikommisjonen. Det er viktig å halde fast ved at undersøkingar av alvorlege hendingar blir gjort i samsvar med gjeldande lover og forskrifter. Dette sikrar at vitne blir beskytta og at det ikkje blir konkludert på ufullstendig grunnlag, skriv Sjøforsvaret i ei pressemelding.

Dei understrekar samtidig at dei er part i saka, og at dei ikkje vil kommentere det som har skjedd mens etterforskinga og undersøkingane går føre seg.

– Vårt søkjelys har vore, og vil framleis vere, god ivaretaking av personellet, berge fregatten og få han transportert heim til Haakonsvern, understøtte politiet og Havarikommisjonen i deira arbeid, og sjå framover på korleis vi framleis kan løyse Marinens oppgåver med éin fregatt mindre. Samtidig vil vi gjennom vår egen internundersøking sjå på om det er tiltak vi må sette i verk for å unngå slike hendingar i fremtiden, skriv Sjøforsvaret.

