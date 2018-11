Nye detaljar om skadane på Sola TS

innenriks

Etter kollisjonen natt til 8. november vart skadane på Sola inspisert av selskapet DNV GL.

No har nettavisa Sysla fått innsyn i rapporten frå DNV GL, som avslører nye detaljar om kva for skadar tankskipet fekk i samanstøyten:

Eit hol på 90 gonger 60 centimeter i platene på styrbord side, på høgde med ankerfestet, omtrent tre meter under hovuddekket.

Rekkverket på styrbord side var bøygd fleire stader i den øvre delen.

Ankerfestet var skyvd inn og hadde eit hol på den øvre delen.

Som følgje av kollisjonen vart ankeret og ankerfestet drege omtrent 20 meter frå ankervinsjen. Ankervinsjen var sikra med bremse på, og ankerstoppar var på. Etter skaden kunne ankervinsjen ikkje opererast, og kjettingstopparen var bøygd. Undersøkingar viser at motoren til ankervinsjen sannsynlegvis er skadd.

Verken reiarlaget Tsakos Columbia Shipping eller forsikringsselskapet deira vil seie kor mykje det vil koste å reparere skadane til skipet, som no ligg til reparasjon ved eit skipsverft i Gdansk i Polen.

– Skadane var godt over vasslinja, som gjorde at skipet var stabilt. Det er ikkje ein enorm reparasjon, men det trengst ein del arbeid. Eg har ingen informasjon om kostnadene, seier talsperson for reiarlaget Patrick Adamson til Sysla.

Reparasjonane er venta å ta mellom 10 og 14 dagar.

(©NPK)