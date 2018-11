Oslo Børs avslutta veka med ny smell

innenriks

Oljeprisen fall over 5 prosent fredag og sørgde derfor for at hovudindeksen endå ein gong måtte blø etter det som har vore ei tøff veke i børslokala i Bjørvika.

Indeksen låg fredag endå lågare, men tok seg opp utover ettermiddagen. Mest omsett var Equinor, som fall med 4 prosent. Deretter følgde Subsea 7 og Akar BP, som fall med høvesvis 4,9 og 5,1 prosent.

Blant dei andre store selskapa var det berre Telenor som så vidt heldt seg på plussida med 0,03 prosents oppgang. Norsk Hydro fall med 1,9 prosent, DNB med 1,2 og Marine Harvest med 0,1 prosent.

Blant dei andre selskapa på hovudindeksen gjekk Golden Ocean Group fram med 3,9 prosent og Targovax med 2,4 prosent. På botnen finn vi Photocure med ein nedgang på 7,9 prosent, og Funcom som gjekk tilbake med 1,2 prosent.

Blant Europas største aksjeindeksar var det berre DAX 30 i Frankfurt som gjekk opp fredag, med forsiktige 0,1 prosent. CAC 40 i Paris gjekk tilbake med 0,2 prosent, og FTSE 100 i London med 0,5 prosent.

Oljeprisen gjekk altså kraftig ned fredag. Med eit fall på heile 5,9 prosent fredag vart eit fat nordsjøolje omsett for 58,87 dollar. Eit fat amerikansk lettolje gjekk tilbake med 5,5 prosent til 50,94 dollar fatet.

