Regjeringa la fram ny kulturmelding

– Kulturmeldinga skal danne grunnlag for politisk debatt om dei kulturpolitiske utfordringane som vi står overfor og dei nasjonale kulturpolitiske måla vi bør setje oss, sa statsråden.

Ho peika på at eit rikt og variert kulturliv er eit vilkår for eit velfungerande demokrati.

– Kulturpolitikken må bidra aktivt til at alle får like høve til å uttrykkje seg, og til å oppleve kunst og kultur av ypparste kvalitet. På denne måten kan kulturlivet framme toleranse og forståing for andre menneske og skape rom for refleksjon og innsikt om verdiar og identitet, sa Grande.

