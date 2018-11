Russland: – Påstandar om GPS-sabotasje er absurde

innenriks

Allereie førre veke avviste president Vladimir Putins talsmann at russarane stod bak forstyrringar i GPS-signala under NATO-øvinga Trident Juncture, slik Forsvarsdepartementet her heime har konkludert.

Torsdag gjekk talspersonen til det russiske utanriksdepartementet eit skritt lenger då ho heldt den vekevise pressekonferansen sin, skriv Barents Observer.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har enda ein gong skulda Russland for visse «forstyrringar» i GPS-signala, noko som blir påstått å ha skapt utfordringar for sivil luftfart i Nord-Noreg, sa Maria Zakharova. Ho streka under at dette var «absurde historier» og sa vestlege politikarar har fått for vane å skulde på Russland for «alle moglege slags hendingar».

Zakharova gjorde det òg klart at Noreg truleg har dikta opp skuldingane for å «fjerne merksemda frå skandalen med den nyaste fregatten i landet, Helge Ingstad».

Òg Finland har kravd svar frå Russland etter GPS-forstyrringane.

– Dei kom frå Russland, og vi reagerer deretter. Dette er ei alvorleg sak, og forstyrringane påverkar den sivile lufttrafikken. Vi skal ikkje tone det ned, sa utanriksminister Timo Soini til avisa Helsingin Sanomat sist fredag. Han hadde då bede om eit møte med Russlands ambassadør til Finland for å snakke om hendinga.

