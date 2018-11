Snøkrabbesaka opp på nytt i Høgsterett

innenriks

For knappe tre veker sidan var saka oppe i Høgsterett. Det var første gongen Høgsterett handsama eit prinsipielt spørsmål om kven som skal ha rett til å fiske etter snøkrabbe i havområda ved Svalbard. Det står mellom norske fiskarar og ein EU-flåte, skriv Dagbladet.

No har Høgsterett vedteke at heile saka skal overførast til forsterka rett med ei avgrensing av forhandlingane. Det tyder at det vil vere same tema som skal forhandlast på nytt, men i eit såkalla storkammer med elleve dommarar.

Straffesak

Reint konkret dreier det seg om ei straffesak mellom det latviske selskapet SIA North Star Ltd. og den norske staten etter at selskapet anka ein dom frå lagmannsretten der det vart dømt for ulovleg fiske av snøkrabbe.

Utfallet av Høgsteretts behandling kan få stor internasjonal betyding sidan det dreier seg om vanskelege og prinsipielle spørsmål i ein konflikt som har gått føre seg mellom Noreg og EU sidan 2015.

Konflikt med EU

Noreg bestemde seg då for å kaste ut dei europeiske krabbefiskarane som hadde byrja å etablere seg i nord. Med dei nye reglene skulle berre norske fartøy få løyve til å drive fangst på den lukrative snøkrabben utanfor Svalbard og Noreg.

Det provoserte EU, som nekta å godta forbodet. Som mottiltak har EU byrja å utskrive eigne lisensar til europeiske fartøy, lisensar som Noreg ikkje godkjenner.

Det er enno ikkje sett nokon dato for behandlinga i Høgsteretts storkammer.

(©NPK)