Solberg reknar ikkje med regjeringsavklaring før jul

– Vi reknar ikkje med at det kjem før jul. Vi må først prøve oss fram i desse sonderingane, og så må vi gå eitt steg vidare, sa ho til media fredag.

– Vi kjem til å snakke saman på ulike tidspunkt framover mot jul. Vi vil setje oss ned og forhandle når all samsnakkinga og sonderinga vi har hatt på førehand, har gitt eit grunnlag alle partia synest det er greitt å byrje reelle plattformforhandlingar på.

Solberg sat torsdag kveld saman med leiarar frå Framstegspartiet, Venstre og KrF for å starte sonderingane som kan ende med at KrF går inn i regjeringa.

– Vi har så vidt byrja sonderingane. Det tyder at vi snakkar om kva som er dei overordna utfordringane for Noreg, og kva som er viktige prioriteringar for dei ulike partia. Men dette er starten på ein prosess som kjem til å ta si tid, seiar regjeringssjefen.

I budsjettinnspurten sørgde KrF for fleirtal for å endre taxfree-ordninga i strid med ønsket til regjeringa.

– Vi har snakka om og bedt dei parlamentariske leiarane våre snakke om korleis vi skal handtere dei sakene som ligg i Stortinget, både dei som kjem frå regjeringa og andre parti. Det er ingen konklusjon på det, for det må stortingsgruppene gjere. Men det er viktig at vi har eit ordna tilhøve rundt dei tinga, seier Solberg.

