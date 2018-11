Tusenvis av falske nettbutikkar lokkar med tilbod på Black Friday

innenriks

Ei kartlegging frå den dansken sertifiseringsordninga e-mærket, viser at det finst opp mot 15.000 falske nettbutikkar som vender seg til danske forbrukarar på dansk.

– Eg har ingen grunn til å tru at det er færre falske butikkar som når nordmenn. Eg vil tru vi er eksponerte for den same mengda, seier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukartilsynet til NTB.

Forbrukartilsynet fører ei liste over falske nettbutikkar som nordmenn bør halde seg unna, og seinast på sjølvaste Black Friday vart 35 nye nettstader lagt til lista.

– Dette er noko av det vi får flest førespurnader om. Folk tipsar oss om nettbutikkar dei har komme over, seier ho.

Mange av nettsidene på lista til Forbrukartilsynet ser særs gjennomførte ut, med tilbodstekst på norsk og prisar i kroner. Dermed kan det vere vanskeleg å gjennomskode svindelen.

Latterleg låge prisar

Men det finst likevel nokre triks.

– Sjå på heile nettadressa. Viss det er noko rart med henne, bør du vere obs. Har ho til dømes namnet på ei merkevare i seg, som parajumperstilbud.com eller raybansalg.net, kan det vere grunn til mistanke. Sjekk også språket, og sjå om det finst kontaktinfo til selskapet, seier Haugseth.

Ein del svindelsider er omsette til norsk gjennom robotar, så viss ein oppdagar krøkkete språk og skrivefeil er det truleg eit teikn på at ein bør halde seg unna.

Nokre tilbod er også for gode til å vere sanne – sjølv på Black Friday.

– Eit klassisk døme er viss du finn Parajumpers til ein latterleg låg pris. Då er det stor sjanse for at det er ei falsk jakke, eller at du risikerer å bli svindla og ikkje få vara i det heile, seier Haugseth.

– Katta i sekken

Under Black Friday er det ekstra grunn til å vere på vakt.

– Eg trur hypen rundt Black Friday, ein dag med mange kupp, gjer at folk reint psykologisk kan bli mindre kritiske og hive seg på. Dei gløymer kanskje å trekke pusten før dei kjøper, og ta ein ekstra titt på om nettsida er seriøs, seier Haugseth.

– Det er ein viss risiko for at fleire blir lurte på Black Friday enn vanlegvis. Det er ikkje noko gale i å kjøpe når det er fine tilbod, men ein må passe på så ein ikkje kjøper den vidgjetne katta i sekken.

(©NPK)