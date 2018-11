50.000 barn får inga glede av auka barnetrygd

innenriks

Dei aller fleste kommunar reknar nemleg barnetrygda som inntekt og trekker frå beløpet før dei reknar ut kor mykje sosialhjelp familien skal få, skriv Dagbladet.

I fjor var det 47.878 barn i familiar som fekk redusert sosialhjelp på grunn av barnetrygda, viser tal frå KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering).

Barnetrygda blir auka neste år, for første gong sidan 1996. KrF fekk i budsjettforhandlingane gjennomslag for at ytinga, som går til alle barnefamiliar, aukar med 1.000 kroner i året frå 1. mars.

Både SV og Raudt ber KrF presse på for å endre reglene, slik at kommunane ikkje kan rekne barnetrygda som inntekt og dermed redusere sosialhjelpa.

SV-leiar Audun Lysbakken meiner regjeringa ikkje har følgt opp vedtaket frå Stortinget om at han må greie ut om ytinga skal haldast utanfor ved utrekning av sosialhjelp. I forslaget til statsbudsjett frå oktober heiter det at Arbeids- og sosialdepartementet har vurdert saka og komme fram til at ei slik endring ikkje er eit treffsikkert eller godt tiltak for å betre levekåra til barnefamiliane.

– Nokre setningar om kva regjeringa meiner, er inga utgreiing, konstater Lysbakken.

(©NPK)