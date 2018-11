Flytedokk sokk på Sotra – ingen skadd

innenriks

Første meldinga sa at det var ei kran som hadde velta ved verftet, og at fleire personar var hamna i sjøen. Etter kort tid melde politiet frå om at alle som arbeidde på staden, raskt vart gjort reie for. Deretter vart det kjent at det ikkje dreidde seg om ei kran, men om ein flytedokk.

Administrerande direktør Kurt Rune Andreassen i CCB seier det ikkje dreier seg om ein kranvelt, som opphavleg meldt, men om ein historisk flytedokk.

– Det er dokken som har gått ned. Vi har brukt halvanna år på å setje han i stand og gjere den klar for operasjon. Dette er ein trist dag, seier han til Sysla.

– I samband med dokking av eit fiskefartøy sokk dokken og ein lekter til botnen. Årsaka er ukjend. Éin person hamna i sjøen. Ingen personar er skadde, og det er heller ingen skadar på fiskefartøyet som skulle dokkast. Vi undersøkjer vidare om hendingsforløpet, skriv politiet i si eiga oppdatering.

Den 106 år gamle dokken vart bygd i England i 1912 og henta til Noreg i 1994 . I fjor vart den kjøpt av CCB og har sidan vore under oppussing. Den splitter nye slaktebåten Norwegian Gannets skulle ha vore første båt inn i den nyrestaurerte dokken.

