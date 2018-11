KS om auka barnetrygd: Umogleg å berekne kor mykje kommunane vil spare

innenriks

Auka barnetrygd neste år får ikkje noko å seie for titusenvis av barn i familiar som tek imot sosialhjelp. Dei aller fleste kommunar reknar nemleg barnetrygda som inntekt og trekker frå beløpet før dei reknar ut kor mykje sosialhjelp familien skal få, skriv Dagbladet.

– Det er ikkje mogleg å rekne det ut med eksisterande statistikk på nasjonalt nivå. I tillegg er det svært vanskeleg å rekne på følgjene av sosialhjelpsutbetalingar fram i tid, seier KS-direktør Helge Eide til NTB.

Eide understrekar at sosialhjelpa er individuell og behovsprøvd i tillegg til at ho er konjunkturavhengig.

Lite påverknad

I fjor vart 47.878 barn ramma av at familien fekk redusert sosialhjelp på grunn av barnetrygda, viser tal frå KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering).

Barnetrygda blir neste år auka for første gong sidan 1996 . KrF fekk i budsjettforhandlingane gjennomslag for å auke ytinga med 1.000 kroner i året frå 1. mars. Alle barnefamiliar får barnetrygd.

Eide seier det er opp til kommunane å avgjere korleis dei vil berekne dette.

Vil endre reglene

Både SV og Raudt ber KrF presse på for å få endra reglane slik at kommunane ikkje kan rekne barnetrygda som inntekt og dermed redusere sosialhjelpa. Berre 65 kommunar held barnetrygda utanfor i dag, ifølgje Raudt.

SV-leiar Audun Lysbakken meiner regjeringa ikkje har følgt opp Stortingets vedtak om å greie ut om ytinga skal haldast utanfor ved beregning av sosialhjelp. Men i forslaget til statsbudsjett frå oktober heiter det at Arbeids- og sosialdepartementet har vurdert saka og sagt nei. Departementet meiner at ei slik endring ikkje er eit treffsikkert tiltak for å betre levekåra for barnefamiliane.

KrF har programfesta at barnetrygda skal haldast utanfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp, opplyser finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

Vil ha endring i kommunane

– Det hadde vore bra om dette skaper debatt rundt i kommunane, seier han, og oppfordrar dei til å slutte å rekne barnetrygda som ein del av inntekta før sosialhjelpa blir berekna.

Like fullt var KrF i Stavanger nyleg med på å stanse eit forslag frå SV som hadde endra denne praksisen i kommunen, skriv Vårt Land. Varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) seier til avisa at dei heller vil sjå på fleire målretta tiltak for å kjempe mot barnefattigdom.

