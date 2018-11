Klagenemnd opphevar vedtak som avsette styremedlemmer i taterfond

innenriks

Klagenemnda valde å tolke lovverket for stiftingar annleis enn det Stiftingstilsynet gjorde. Dermed tyder det at vedtaket av avsettingane av styremedlemmane Holger Gustavsen, Trond Rehn og Lennart Karlsen er oppheva, skriv Vårt Land.

– Vi er glade for å bli reinvaska for grove skuldingar. Vi vann jo fram på alle punkt, og Rapporten til Stiftingstilsynet vart pulverisert, seier Gustavsen.

Styremedlemmane vart etter eit vedtak av Stiftingstilsynet i fjor avsett etter ein ny revisjonsrapport. Rapporten var den tredje kritiske tilsynsrapporten sidan stiftinga vart etablert av Bondevik-regjeringa i 2007.

I rapporten kom det mellom anna fram at nivået på styregodtgjersler og honorar var urimeleg høge, og at stiftinga fleire gonger betalte ut urettmessige beløp eller godtgjersler. Styremedlemmer har regelmessig delteke i saksarbeid av søknader der dei er inhabile, i strid med eigne reglar, ifølgje rapporten.

Romanifolket/kulturfondet til taterane (RT-fondet) var pengegåva staten hadde til romanifolket i Noreg som kollektiv oppreisning for folkegruppa. I 2014 vart fondet erstatta til fordel for ei årleg løyving over statsbudsjettet.

