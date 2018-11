KrF hentar milliardar på Frps hjartesaker

innenriks

Tysdag gir frå seg finanskomiteen innstilling om 2019-budsjettet etter at Kristeleg Folkeparti (KrF) sist veke vart einig med regjeringspartia Høgre, Framstegspartiet (Frp) og Venstre.

Men sjølv om dei fire partia fekk til ein budsjettavtale, kan skatte- og avgiftspolitikken bli ei hard nøtt å knekke i regjeringssonderingane som dei same partia no er i gang med.

For i budsjettpolitikken skil Frp og KrF seg markant frå kvarandre, viser ein gjennomgang av skatte- og avgiftsaukane i KrFs alternative budsjett for 2019. Det er der partiets politiske prioriteringar og finansieringsløysing kjem klarast fram.

– Stor avstand

KrF ønsker nemleg å hanke inn rundt tre milliardar kroner i auka miljøavgifter for å vri forbruk og produksjon i grøn retning.

Mellom anna ser partiet for seg å skaffe over to milliardar i auka eingongsavgift. Over ein halv milliard kjem til ved å auke drivstoffavgifta på diesel og bensin.

– Dette var problematisk for oss, og vi er glad for at vi fekk stoppa det som var verst for Frp, seier finanspolitiske talsmann for partiet, Helge André Njåstad, med tilvising til budsjettforhandlingane.

– Kva seier denne lista om dei ulike prioriteringane til dei to partia?

– Han viser jo at avstanden i syn på spesielt avgifter er stor. Men heldigvis gjekk det likevel an å bli einige om eit felles utgangspunkt utan avgiftsauke, seier Njåstad til NTB.

Taxfree-trøbbel

Sist veke sørgde KrF og dei raudgrøne partia for fleirtal i Stortinget for å endre taxfreeordninga, slik at ein ikkje lenger kan veksle inn tobakkskvoten i vin. Det fekk fleire Frp-arar til å sjå raudt.

Men KrF har langt meir vidtrekkande forslag i det alternative budsjettet sitt. Partiet ser for seg å skaffe over éin milliard kroner i inntekter til statskassa ved å auke alkoholavgifta med 5 prosent og tobakksavgifta med 10 prosent. Alt handlar om å reversere endringar i taxfree-ordninga frå 2014.

– Auka taxfreekvotar er dårleg alkoholpolitikk, dårleg fordelingspolitikk og dårleg klimapolitikk, skriv KrF.

Partiet vil òg halvere tobakkskvoten i taxfreeordninga.

Fly og trinnskatt

KrF fekk i budsjettavtalen gjennomslag for å auke trinnskatten med totalt 200 millionar for dei med høgast inntekt, men i det alternative budsjettet til partiet blir det foreslått å auke skatten med over 4 milliardar kroner.

Òg den utskjelte flypassasjeravgiften vil KrF auke til 300 kroner på reiser ut av Europa. Det vil gi 125 millionar kroner i auka inntekter.

Og i årets budsjettavtale fekk KrF gjennomslag for å fjerne momsfritaket på småhandel frå utlandet frå 2020, eit tiltak som kan gi 750 millionar i auka inntekter.

Totalt aukar KrF skattar og avgifter med 10 milliardar kroner i budsjettet sitt.

Finstemt kompromiss

Strida om bilavgifter skapte full krise mellom Venstre og Frp hausten 2016. Ein budsjettavtale vart ikkje klar før i absolutt siste liten, med eit kompromiss om auka avgifter i byte mot kompenserande tiltak for bilistane.

I regjeringsplattforma i dag, der Venstre er om bord, er bilavgiftene landa i eit finstemt kompromiss.

Prinsippet er at ein omlegging av avgiftene i grøn retning – auka avgifter for miljøskadeleg åtferd og avgiftskutt for miljøvennleg åtferd – totalt sett «ikkje skal auke avgiftsinntektene i budsjettet».

Vegbruksavgiften på diesel kan berre aukast viss det er nødvendig for å nå målet om at alt nybilsal i 2025 skal vere nullutsleppsbilar.

Frp har tidlegare fått fjerna avgifta på hestekrefter og kjempa gjennom avgiftskutt for tunge bilar, den såkalla vektkomponenten, ei avgift KrF vil auke.

Eventuelle regjeringsforhandlingar startar først over nyttår.

