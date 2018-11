Norgesgruppen kallar tilbake krabbesalat

innenriks

Konsernet opplyser at dato-etiketten på baksida er feil. Etiketten er ikkje den rette for krabbesalat, men er laga for raudbetsalat.

Produktet manglar dermed informasjon om innhald av allergena fisk, selleri og skaldyr og kan medføre helsefare for allergikarar.

Det dreier seg om produkt som er merkte med siste forbruksdato 14.12.18.

Norgesgruppen ber forbrukarane kaste produktet eller returnere det til butikken det er kjøpt i for refusjon. Den aktuelle krabbesalaten er allereie fjerna frå butikkane.

