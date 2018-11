Norske styresmakter bekymra over konflikten i Kertsjsundet

innenriks

– Vi er bekymra for spenninga i området og for det ukrainske mannskapet som var om bord, seier statsminister Erna Solberg (H) til Radio Norge.

Søndag lausna den russiske tryggingstenesta FSB skot mot tre ukrainske marinefartøy etter at ukrainarane gjennomførte det den russiske kystvakta hevda var ein uautorisert gjennomfart gjennom russisk farvatn. To ukrainarar vart skadde i skytinga. Seinare gjekk FSB om bord i dei ukrainske skipa og tok kontroll over dei.

Solberg understrekar at Russland må følgje avtalane dei har underteikna.

– Eg håper at FN kan få Ukraina og Russland til å snakke saman, at ein gjenopnar Ukrainas tilgang til Azovhavet, som dei har ein avtale på, og at ein får roa ned situasjonen, seier ho til Radio Norge.

– Uakseptabelt

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) meiner Russlands maktbruk er uakseptabel og at den norske regjeringa følgjer utviklinga tett.

– Russisk maktbruk mot ukrainske fartøy er uakseptabel, og vi oppfordrar Russland til å frigi fartøya med mannskap. Fartøya må sikrast fri passasje til dei ukrainske hamnene i Azovhavet, seier Eriksen Søreide i ei fråsegn. Ho gjentek Noregs støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet.

– Vi har frå norsk side med bekymring følgt utviklinga i Azovhavet etter at den russiske brua over Kertsjsundet vart opna. Noreg har gjennomført restriktive tiltak knytt til brua, på lik linje med EU, seier ho.

– Hybrid krigføring

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) meiner Russland driv med hybrid krigføring. Det er ei form for krigføring som tek i bruk både konvensjonelle og ukonvensjonelle verkemiddel, propaganda og nettangrep, bruk av lokale militsgrupper og soldatar i umerkte uniformer og bruk av politisk og økonomisk påverknad og destabilisering.

– Det er overtydeleg korleis ein bruker makt for å bygge styrke og posisjon, men samtidig sørge for at det ligg under grensa for regulær krigføring, seier Bakke-Jensen til VG.

Bakke-Jensen legg til at han er bekymra for at også Noreg kan kunne komme opp i liknande situasjonar.

EU-fordømming

EU-president Donald Tusk gjekk måndag ut med hard kritikk av Russland og fordømmer den russiske aggresjonen mot Ukraina.

FNs tryggingsråd har innkalla til eit krisemøte måndag ettermiddag norsk tid som følgje av konflikten. Både Ukraina og Russland har bedt om møtet, opplyser kjelder til nyheitsbyrået AFP.

Måndag ettermiddag samlar Stoltenberg NATO-rådet og ambassadørane i alle NATO-landa og dessutan Ukraina til eit krisemøte for å diskutere den betente situasjonen.

