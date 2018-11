Sp vil ha plan for å sikre norsk eigarskap i strategiske bedrifter

innenriks

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum seier til Klassekampen at han og kollegaene hans foreslår at Stortinget ber regjeringa utarbeide ei stortingsmelding om korleis Noreg kan sikre nasjonalt eigarskap i viktige bedrifter, infrastruktur og teknologi.

Vedum skisserer ei melding som skal ta for seg nasjonalt eigarskap innan mellom anna fiskerirettar, konsesjonsreglar for landbrukseigedom og privatisering av infrastruktur. Han meiner òg at ny teknologi og organisasjonsformer i næringslivet gjer norsk eigarskap viktigare enn tidlegare.

– Vi ser at produksjonen blir stadig meir automatisert, og lokalsamfunn får dermed mindre tilbake frå bedriftene enn då dei sørgde for mange arbeidsplassar i nærleiken. Det gjer at eigarskap berre blir endå viktigare for å sørgje for at verdiskapinga kjem lokalsamfunnet til gode, seier Vedum.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) seier til avisa at han ikkje umiddelbart ser behovet for ei stortingsmelding slik Vedum skisserer, men vedgår at ein skal vere forsiktig med utanlandske oppkjøp av viktige bedrifter.

