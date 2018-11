Død person funnen etter brann i fiskebruk i Lofoten

innenriks

Bygningen som brann, inneheld bustader for arbeidarar, og ein mann i 30-åra frå Litauen er ikkje gjord reie for. Den avlidne er ikkje identifisert, men politiet antek at det dreier seg om den sakna mannen.

– Pårørande er varsla, opplyser Vest-Lofoten lensmannskontor tysdag formiddag.

Politiet i Nordland melde om brannen ved 20-tida søndag. Det var lenge full fyr i fiskebruket, som ligg i Sund i Flakstad. Brannvesenet fekk ved 22-tida kontroll på brannen, men det vart samtidig klart at bygningen ikkje kunne reddast, og brannvesenet lét bygningen brenne kontrollert ned.

Etterforskinga til politiet tyder på at brannen starta i den delen av bygningen der leilegheita til den sakna mannen var. Dei budde fem utanlandske arbeidarar i bygningen som brann. Dei fire andre kom uskadde frå brannen.

(©NPK)