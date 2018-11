Havarikommisjonen varslar førebels rapport om Ingstad-forliset

innenriks

Havarikommisjonen inviterer til pressekonferanse om havariet torsdag ettermiddag.

– Den førebelse rapporten vil gi ein grov førebels hendingsgang for ulykka, i tillegg til informasjon som er henta inn i den innleiande fasen av undersøkinga. Vi vil òg gjere greie for framdrifta i det vidare arbeidet, og peike på område med behov for vidare undersøkingar, opplyser Havarikommisjonen i ei pressemelding.

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med det 250 meter lange tankskipet Sola klokka 4.03 natt til torsdag 8. november. Tankskipet var fullasta med 60.000 tonn råolje, og marinefartøyet vart påført ei stor flenge i skroget. Det rann meir vatn inn enn kva lensepumpene greidde å få ut. Fregatten mista styring etter kollisjonen og fekk hjelp av fleire slepebåtar med å bli dytta i land for å forhindre totalt havari.

KNM Helge Ingstad var på veg sørover etter å ha delteke i NATO-øvinga Trident Juncture i Trøndelag då ulykka skjedde.

Tankskipet vart hjelpt ut av både los og eskortebåt, og rører seg nordover i ein fart på om lag 6 knop.

Statens havarikommisjon for Forsvaret vil vere til stades på pressekonferansen.

