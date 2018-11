Helsedirektøren vil ha meir fisk på norske middagsbord

innenriks

– Ein nedgang på 10 prosent frå eitt år til eit anna er overraskande. Det er mykje god helse i fisk, seier Guldvog til NTB.

Tysdag la Helsedirektoratet fram den årlege rapporten sin «Utviklingen i norsk kosthold». Han slår fast at eit usunt kosthald er ein av dei største risikofaktorane for sjukdom og tidleg død.

Sju kilo mindre

Rapporten viser mellom anna at nordmenn no et nesten sju kilo mindre fisk i året enn for ti år sidan. Det er særleg blant dei yngre at fiskeinntaket er urovekkjande lågt.

– Utviklinga vi ser, er ugunstig med tanke på helsa, seier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet. Dei anbefaler fisk til middag to til tre gonger i veka.

– Det å byte ut éin eller to kjøttmiddagar i veka med fisk vil gi store effektar for helsa, påpeikar Granlund.

I dag et ein 4-åring dobbelt så mykje kjøtt som fisk, og skilnadene i inntaket aukar med alderen.

Trur ikkje på fiskefrykt

At feit fisk kan innehalde miljøgifter som dioksin har lenge vore kjent. Så seint som i førre veke åtvara EUs mattryggleiksorgan (EFSA) mot å ete for mykje feit fisk. Men Guldvog trur ikkje det er frykt som hindrar nordmenn i å setje fisk på middagsbordet.

– Den store diskusjonen om miljøgifter har komme i etterkant av dei store endringane vi har sett. Og slike gifter finst jo ikkje berre i fisk, men òg i kjøtt og meieriprodukt, påpeikar han.

Kva som skyldar nedgangen, har ikkje helsestyresmaktene noko godt svar på.

– Det er litt uforståeleg. Næringa har jo lagt seg i selen og prøvd å gjere fisk lettare tilgjengeleg og enklare å lage, seier Guldvog.

Helsedirektoratet skal no i gang med å vurdere faren for miljøgifter opp mot helsegevinstane til fisken.

Mindre grønt og mindre sukker

Rapporten viser òg ein kraftig nedgang i bruken av matpotetar, mens forbruket av grønsaker fall med 4 prosent frå 2016 til 2017.

Samtidig er det fleire 15-åringar enn før som et grønt kvar dag. Blant gutane er det 14 prosent fleire som et grønsaker kvar dag enn i 2014, mens det same er tilfelle for 17 prosent av jentene.

15-åringane drikk òg mindre sukkerhaldig brus og leskedrikk og et mindre godteri enn i 2014. Veldig positivt, meiner Helsedirektoratet

– Det er grunn til å rose 15-åringane. Dei går føre, seier helsedirektøren.

Sukkerinntaket ser ut til å ha flata ut og ligg no på rundt 14 kilo per nordmann i året. Tala er likevel baserte på forsyningsstatistikk og salstal i Noreg, der grensehandelen ikkje er teken med. Ein klar veikskap, meiner direktør Ingvill Størksen i Virke dagligvare.

– Eg fryktar at nedgangen i sukkerforbruk ikkje er reell, seier ho.

Veikskapar

Mens fiskeinntaket daler, står forbruket av kjøtt og kjøttprodukt nærast på staden kvil, òg det stikk i strid med kosthaldsråda. Det norske kosthaldet lid framleis av store veikskapar, meiner helsestyresmaktene.

– Vi anbefaler å redusere inntaket av særleg raudt kjøtt og omarbeidt kjøtt, seier Guldvog.

Òg forbruket av salt held seg høgt.

– Det er eit betydeleg høgare inntak enn tilrådd, seier Granlund. Eitt av måla til Helsedirektoratet er å redusere saltbruken med 20 prosent innan 2021.

Eit anna mål i den nasjonale handlingsplanen for betre kosthald er å auke forbruket av frukt og grønt, grove kornvarer og fisk med 20 prosent.

(©NPK)