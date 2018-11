Ikea trekker uttrekkbart spisebord frå marknaden

innenriks

– Det er ein risiko for at tilleggsplata losnar frå skjenene, noko som kan føre til at plata fell av, opplyser Ikea i ei pressemelding.

Møbelkjeda har fått rapportar frå fleire kundar om at tilleggsplata i det uttrekkbare bordet "Glivarp frostet hvit" har losna og falle av.

– Tryggleiken til kundane våre har høgaste prioritet, og derfor kallar vi tilbake partiet som eit førebyggjande tiltak, skriv selskapet vidare.

I meldinga om tilbakekalling vert det opplyst at det er selt 357 slike bord i Noreg. Ikea lovar full refusjon og vil ikkje krevje kjøpsbevis for dei som returnerer slike bord.

