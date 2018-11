Oslo Børs fortset oppover

innenriks

Det vart omsett aksjar og eigenkapitalbevis for 4,37 milliardar kroner.

Equinor var mest omsett, nesten 600 millionar kroner, og kursen steig ein halv prosent til 200,20 kroner.

Taparane blant børslokomotiva tysdag er Norsk Hydro som fall 1,5 prosent, Telenor som gjekk ned 0,3 prosent og Yara som fall 0,3 prosent. Elles er tala positive. Den store vinnaren var John Fredriksens Frontline som gjekk opp 14,2 prosent etter at meklarselskapet Kepler Cheuvreux oppgraderte oppmodinga si på Fredriksens tankreiarlag frå hald til kjøp, skriv Hegnar.no.

Elles auka Aker BP med 1,7 prosent, og Subsea 7 gjekk opp 1,2 prosent.

Ved børsane i Frankfurt og Paris var bildet noko svakare enn i Oslo. DAX 30 i Frankfurt fall 0,7 prosent, CAC 40 i Paris fall 0,6 prosent, og det same gjorde FTSE 100 i London.

Nordsjøolje vart ved børsslutt tysdag omsett for 61,2 dollar fatet på spotmarknaden, ein halv dollar meir enn måndag ettermiddag. Amerikansk lettolje vart omsett for 52 dollar fatet på spotmarknaden, som er like mykje som dagen før.

(©NPK)