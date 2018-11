Stortingsfleirtalet gir veteranar ankerett

innenriks

– Dette er ein viktig siger i kampen mot bruk og kast av norske soldatar, og for ei verdig behandling av skadde veteranar, seier Raudt-leiar og forslagsstillar Bjørnar Moxnes til NTB.

Utanriks- og forsvarskomiteen gav innstillinga si i saka for ein snau månad sidan. Då hadde Raudt og SV klart å få fleirtal for synet sitt om at òg veteranar som er vorte påført skadar i utanlandsoperasjonar etter 1. januar 2010, skal få tilbake ankeretten i erstatningssaker. Denne retten mista dei i 2017 då den nye forsvarslova tredde i kraft.

– Det er denne skammelege politikken vi no har fått gjennomslag for å reversere, seier Moxnes.

– Sidan vi kunngjorde forslaget i vår, har vi fått fleire førespurnader frå veteranar. I eitt av tilfella vi kjenner til, vurderer vedkommande no om han skal selje bilen eller huset for å betale advokatutgifter til å føre klagesaka i retten, sidan han vart skadd etter 1. januar 2010 og derfor ikkje har noko kostnadsfritt ankehøve. Det hastar å gi desse veteranane eit reelt klagehøve, seier Moxnes.

– Ikkje hale ut tida

KrF, som kan hamne i forhandlingar om regjeringssamarbeid på nyåret, passa på å gi regjeringspartia støtte for at eit regjeringsoppnemnt utval skal komme tilbake med eit forslag til ein ny klageinstans.

Dette ser opposisjonspartia på som heilt unødvendig, all den tid ein allereie har ei klageordning for veteranar som vart påført skadar i utanlandsoperasjonar før 1. januar 2010. Det opphavlege forslaget til regjeringa om at det er Finansklagenemnda som skal vere ankeinstans, vart avvist.

– Vi ønskte ei umiddelbar løysing, å vidareføre ordninga vi har i dag òg for dei med skadar frå etter 1. januar 2010. Når fleirtalet ikkje ville forplikte seg til det, men bad regjeringa komme tilbake til Stortinget med forslag til ankeinstans, er det viktig at regjeringa ikkje haler ut tida, men får på plass ei ordning raskt, understrekar Moxnes.

– Må stille opp

SV-leiar Audun Lysbakken meiner Stortinget med vedtaket tek eit heilt nødvendig ansvar for alle soldatane som er sendt ut i krig og konflikt.

– Norske politikarar kan ikkje be om noko større frå einskildmenneske. Då må òg Stortinget stille opp for veteranar som har det vanskeleg, og derfor er det kjempeviktig å få denne klagetilgangen tilbake. Det er òg svært viktig at modellen til regjeringa om å legge dette til Finansklagenemnda blir lagd død, seier Lysbakken til NTB.

– Men eg skulle ønske at vi berre kunne vedta at den gamle og gode modellen med ei nemnd underlagd Forsvarsdepartementet kunne bestå. Å bestille ei utgreiing slik dei borgarlege partia la opp til, er unødvendig bruk av tid, seier Lysbakken.

– Skal gå fort

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) grunngav under debatten på tysdag behovet for ein ny ankeinstans med at ein no skal hente røynsler frå erstatningsordninga ein har i dag. Spørsmålet no er når ei ny ordning vil tre i kraft. Bakke-Jensen lovde at det vil skje snart.

– Dette er eit arbeid eg er veldig opptatt av å få på plass. Så eg kan svare eit klart ja på at det skal gå fort, sa statsråden.

– Eg fekk forsvarsministeren til å love å gå raskt fram. Vi skal passe på å halde han ansvarleg. Eg meiner ei ny ordning må vere på plass innan nokre få månader, seier Lysbakken.

