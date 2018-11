50 millionar meir til å forsterke kunst- og kulturgåver

innenriks

Forslaget om å utvide ramma for den såkalla gåveforsterkingsordninga kjem fram i salderingsproposisjonen til regjeringa for 2018.

Ordninga er draghjelp frå staten for å få kunst- og kulturinstitusjonar til å trappe opp arbeidet med å skaffe privat finansiering til eigne prosjekt.

– Det er gledeleg å sjå at ordninga fungerer og at det kjem meir pengar til kulturlivet, seier kulturminister Trine Skei Grande (V) i ei pressemelding onsdag.

Gåveforsterkningsordninga fekk tidlegare i år tildelt 93 millionar kroner frå Norsk Tippings spelemiddeloverskot til kulturføremål.

– I omstillingane som kulturlivet står overfor, er det heilt vesentleg at privatpersonar, næringsliv og stiftingar i sivilsamfunnet ser kva for verdi kunst og kultur har i samfunnet, og at dei ser verdien av å engasjere seg finansielt, seier Grande.

Ordninga vart etablert i 2014 og inneber at private pengegåver blir forsterka med eit statleg tilskot på inntil 25 prosent av gåvesummen. Tiltaket er ei rein stimuleringsordning, og det er ikkje knytt nokon fordelingskriterium til ordninga.

