Bakke-Jensen: – Skjønner ikkje skuldingar om hemmeleghald

– Etter vår oppfatning er det tvil om det formelle grunnlaget for linja til regjeringa om å vere svært tilbakehaldne med å dele med allmenta det Forsvaret sjølv så langt veit om årsakene til ulykka, skriv dei forsvarspolitiske talspersonane Liv Signe Navarsete (Sp), Audun Lysbakken (SV) og Anniken Huitfeldt (Ap) i brevet til Bakke-Jensen.

Dei tre ber om ei forklaring om det formelle grunnlaget for å halde tilbake informasjon om kva Forsvaret så langt veit om det som skjedde. Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola i Øygarden natt til torsdag 8. november.

– Skjønner ingenting

– Eg skjønner ikkje dette. Eg held ingen ting hemmeleg, seier Bakke-Jensen til NTB. Han viser til at den informasjonen om hendinga som Sjøforsvaret har, mellom anna lydlogg og navigasjonsdata, er overlevert til politiet og havarikommisjonen.

– Dette er i tråd med reglane for etterforsking av slike hendingar. Eg har aldri hatt denne informasjonen, understrekar forsvarsministeren.

– Eg svarer gjerne på brev frå opposisjonen om denne saka. Men det er urett å gjere dette til ei sak om hemmeleghald. Vi har ikkje halde noko hemmeleg i det heile, seier Bakke-Jensen, som seier at han gjerne stiller i Stortinget for å gjere greie for saka.

– Eg meiner også det er et viktig premiss for openheit at ein respekterer at forskjellige institusjonar og personar har forskjellige roller. Det er ei forståing eg saknar hos dei tre brevskrivarane, seier han.

Overraska

Navarsete, Lysbakken og Huitfeldt vart mildt sagt overraska over oppgjeret Bakke-Jensen tok med pressa i ein samtale med NRK som vart vist tysdag kveld, og utsegnene hans etter det i programposten Debatten.

Ifølgje forsvarsministeren bør media vente på Havarikommisjonens rapport. Han meiner mediedekninga av havariet «tilslører, farger, sminker og fordreier» saka.

– Etter innslaget på NRK, der eit samla journalistkorps fekk på pukkelen for i det heile å skrive om saka, vil vi vite kva som er det formelle grunnlaget hans for å sjå bort frå frå offentlegheit såpass mykje, seier Huitfeldt til NTB.

– Eg vart uroleg. Det var nesten så han trong ein eigen havarikommisjon etter innslaget på NRK, seier Lysbakken. men legg til at dersom Bakke-Jensen med lova i hand kan halde tilbake informasjon, må det respekterast.

– Men dette må vi få klarlagt, seier SV-leiaren.

Spekulasjon

Bakke-Jensen sa i spørjetimen i Stortinget onsdag at han ikkje ville bidra til spekulasjonar.

– Av respekt for alle involverte vil eg ikkje tillate meg å spekulere om hendinga på eit avgrensa faktagrunnlag. Min diskusjon i media har òg gått på dette. At eg nektar å gi meg inn på spekulasjonar om noko eg ikkje har kunnskap om, er ikkje hemmeleghald, men eit uttrykk for respekt for den rolla havarikommisjonen og politiet har, seier han til NTB.

– Det er jo tvert om. Det som skjer no, er at alle spekulerer, både i media og folk flest som spekulerer over middagsbordet om kva som eigentleg hende. Det er ein større belastning for dei som er involverte. Det kan versere mange historier som ikkje er i nærleiken av sanninga, men som dei og familiane deira må hanskast med, utan å kunne gå ut og korrigere, meiner Navarsete.

