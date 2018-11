Fylkestopp i MDG melder seg ut

innenriks

– Eg er ikkje mobba ut, men av omsyn til veljarane har eg bestemt meg for å melde meg ut, seier John John Bruseth til NRK.

Sist veke melde NRK at medlemmer i partiet meinte at Bruseth burde ekskluderast, fordi han er for gigantprosjektet Nordøyvegen i kommunane Sandøy og Haram. Han har mellom anna vorte kalla «Judas».

Tysdag kom Bruseth motstandarane sine i forkjøpet. Han stiller som uavhengig representant i fylkestinget resten av perioden.

– Det er vemodig. Eg var jo med på å starte opp MDG i Møre og Romsdal. Men i MDG er det slik at veg er dumt. No skal eg heie fram Nordøyvegen, seier Bruseth.

Fylkesleiar Knut Iversen Foseide i MDG legg ikkje skjul på at resten av fylkesstyret er ueinige med Bruseth om Nordøyvegen. Ifølgje fylkesrådmannen kan prosjektet koste 5,6 milliardar kroner.

– Men det er synd for oss å miste fylkestingsrepresentanten vår. Då mistar vi moglegheita til å påverke med politikken vår, sjølv om John John har sagt han vil jobbe vidare for miljøsaker i fylkestinget som uavhengig representant, seier Foseide.

Han presiserer at han ikkje synest det er greitt at medlemmer i partiet har sendt hetsande meldingar til Bruseth.

