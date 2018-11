Grisebønder får pengar for å slutte

innenriks

Grisebønder får tilbod om 16.000 kroner per purke om dei legg ned drifta. I snitt kan grisebønder få litt over 750.000 kroner, skriv Nationen.

Det ligg over 5.000 svinekjøtt på reguleringslager og prognosane viser at overproduksjonen neste kan bli på nye 5.700 tonn.

Utkjøpsordninga, som er frivillig, skal gjelde inntil 4.000 purker, som er litt over åtte prosent av alle purkar her i landet. Ordninga skal finansierast med omsetnadsavgift, som blir betalt av bøndene. Ordninga kostar 64 millionar kroner.

– Produksjonen er for høg både i år og neste år. Produksjonen må ned for å unngå å få for mykje på lager. Det er eit samla Omsetningsråd som har vurdert at dette er nødvendig, seier leiar Bjørg Tørresdal i Omsetningsrådet til avisa, som òg seier dette:

– Vi kan ikkje bruke energi på å produsere noko vi ikkje treng.

