Høgre-kommunar har auka eigedomsskatten med 155 millionar kroner på to år

Totalt kravde Høgre-styrte kommunar inn 155 millionar kroner meir i 2017 enn i 2015, og då er dei som har redusert skatten trekt frå, skriv Nationen som har gjort ein gjennomgang basert på tal frå Statistisk sentralbyrå.

Elverum er blant dei kommunane med den høgste auken på to år. På to år har kostnaden for ein familie i ein einebustad på 120 kvadratmeter nesten dobla seg – Frå 3.500 kroner til 6.300 kroner. Auken har gitt kommunen 25 millionar kroner i ekstra inntekter, ifølgje Nationen.

Elverum-ordførar Erik Hanstad (H) seier til avisa at forklaringa er at den jamne veksten i folketalet har stoppa opp. Høgre som parti seier nei til eigedomsskatt, men Hanstad seier han kjenner på ein litt annan kvardag.

– Vi er jo heilt einig i prinsippet om at skatten er usosial, men når realiteten kjem innover deg, er dette inntektsmoglegheita vi har hatt. Det må vi berre beklage, men det er verkelegheita for oss, seier Hanstad.

