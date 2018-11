Hauglie: – EØS er bra for norske arbeidstakarar

innenriks

Det er aukande motstand i fagrørsla, fordi avtalen har ført til at ein har måtta endre norske arbeidsvilkår for at dei skal vere i tråd med EUs reglar. Opposisjonen tok tak i saka i spørjetimen onsdag.

– Det handlingsrommet som trengst for å ta vare på trygge arbeidsplassar med lønningar det går an å leve av, finst innanfor EØS-avtalen. Det er følgt opp med forslag i Stortinget. Men det føreset at regjeringa bruker det handlingsrommet, sa Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Han kritiserer mellom anna regjeringa for ikkje å ha førebudd sanksjonar som skal ramme bedrifter som bryt dei nye reglane for innleige av arbeidskraft, som Stortinget har vedteke skal gjelde frå nyttår.

Avvist av statsråden

Hauglie avviste blankt det ho oppfattar som ei skulding om at regjeringa ikkje gjer noko i kampen mot useriøsitet i arbeidslivet, og viste mellom anna til etableringa av arbeidskriminalitetsenter.

Ho vedgjekk samtidig at det er utfordringar med EØS-avtalen, men streka under:

– Det store biletet er at EØS er bra for norske arbeidstakarar og norsk arbeidsliv, sa ho.

Debatten blomstra opp

EØS-debatten har blomstra opp etter ei avgjerd frå overvakingsorganet ESA om at Noreg ikkje kan tvinge selskap om å følgje norske reglar for reise, kost og losji òg for utanlandske arbeidstakarar.

Hauglie viser til at dette er ei komplisert sak, men peikar på at det har komme eit nytt utsendingsdirektiv frå EU.

– Direktivet styrkjer rettane til arbeidstakarane. Det er bra for arbeidstakarane i Europa og i Noreg at dette kjem på plass, sa Hauglie.

