Mirakelpredikant nektar å stoppe trass truslar om bøter

innenriks

– Sjølv om eg opplever forfølging kunne eg ikkje tenkje meg å jobbe med noko anna, seier predikant Tom Roger Edvardsen til Dagen.

Forbrukartilsynet har vedteke å påleggje den omstridde mirakelpredikanten Tom Roger Edvardsen og organisasjonen hans Misjonen Helse for Hele Mennesket tvangsmulkt på 20.000 kroner i veka. Òg mirakelpredikant Svein-Magne Pedersens stiftelse Misjonen Jesus Leger blir trua med tvangsmulkt på 30.000 kroner i veka. Predikantane personleg vil bli kravd 10.000 kroner kvar.

Mirakelpredikantane nyttar vitnesbyrd om lækjedom via bønn som ein del av marknadsføringa for organisasjonane sine, mellom anna på Stølsdokken Fjellhotell.

I fleire brev påpeikar tilsynet at Edvardsen tek betalt for opphald på hotellet der det blir marknadsført at det skjer lælkedom, ifølgje eit brev avisa har fått tilgang på.

– Vi driv eit hotell, vi har tilsette. Kokken må jo få betalt. Dei som kjem hit betaler for mat og overnatting. Forbønn er gratis, seier predikanten.

Forbrukartilsynet meiner derimot at det ikkje blir informert på nettsidene at ein kan komme og få forbønn utan å betale. Dermed blir verksemda ramma av lova, skriv avisa.

