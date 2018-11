Oslo Børs litt ned

innenriks

Det vart omsett aksjar og eigenkapitalbevis for 4,44 milliardar kroner gjennom dagen.

Equinor var som vanleg mest omsett med ei omsetning på vel 570 millionar kroner, men kursen fall 0,6 prosent til 199 kroner.

Norsk Hydro gjekk opp 0,6 prosent, og DNB auka 0,5 prosent. Yara fall 1,1 prosent og Telenor fall 0,1 prosent. Marine Harvest og Storebrand fall med høvesvis 1,1 og 1,3 prosent.

Ved dei tonegivande børsane i Frankfurt, Paris og London er bildet det same som i Oslo. DAX 30 i Frankfurt fall 0,1 prosent, mens FTSE 100 i London fall 0,2 prosent og CAC 40 i Paris stod på staden kvil.

Nordsjøolje vart ved børsslutt onsdag omsett for 59,4 dollar fatet på spotmarknaden, nesten to dollar mindre enn tysdag ettermiddag. Amerikansk lettolje vart omsett for 50,6 dollar fatet på spotmarknaden, som er vel éin dollar mindre enn dagen før.

