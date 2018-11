Ap meiner Solbergs abortsvar førte Stortinget bak lyset

innenriks

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) stadfesta torsdag at han fekk embetsverket i departementet til å vurdere endringar i abortlova samtidig som abort var eit heitt tema i KrFs debatt om vegval.

– Dette stadfestar det inntrykket vi har hatt heile tida, nemleg at embetsverket har vore i sving for å påverke KrFs interne prosess, seier Kjerkol til NTB.

Han fekk torsdag svar på eit skriftleg spørsmål til Høie. Brevet viser ein heilt anna historie enn den Solberg har fortalt frå Stortingets talarstol, meiner Kjerkol.

Abortsaka viktig

I brevet opplyser Høie at han sette juristane i departementet i arbeid i etterkant av KrF-leiar Knut Arild Hareides bok 25. september, og at KrFs sentralstyre fredag 28. september sette «sorteringssamfunnet» som eitt av tre hovudpunkt for debatten fram til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Seks av ti lokale tillitsvalde i KrF har seinare sagt at regjeringsvalet i stor grad vart påverka av at Solberg tidleg i prosessen opna for å diskutere endringar i abortlova med KrF.

– Eg stadfestar i svaret mitt at embetsverket var involvert. Dei konkluderte med at det må ei lovendring til for å endre dagens fortolking av abortlova. Det gjeld både den delen av paragraf 2 c som somme opplever som diskriminerande, og retten til fosterreduksjon, seier Høie til NTB.

– Svara ikkje ærleg

Kjerkol meiner at Høies brev avslører statsministeren:

– Då Solberg fekk spørsmål om abort i spørjetimen, presiserte ho at ho svarte som Høgre-leiar. Så kjem Høies brev der han stadfestar at KrFs prosess løyste ut oppdraget til fagfolket i departementet. Med andre ord har det vore prosessar der Solberg har vore ansvarleg som leiar av regjeringa. Eg er overraska over at ho ikkje kan svare ærleg, seier Kjerkol til NTB.

Ho er oppgitt over at statsministeren ikkje ville svare som statsminister:

– Vi har lenge hatt den «solbergske parlamentarismen» der enkeltstatsrådar har fått lov til å vere Frp-ar den eine dagen og statsråd den neste. No opplever vi at statsministeren gjer det same. Det synest eg ikkje Stortinget kan leve med. Når vi stiller spørsmål til statsministeren, så må statsministeren svare, seier Kjerkol.

På vegner av Solberg svarer Høie at Kjerkol må lese heile brevet.

– Ikkje berre lese opp talepunkta som Aps kommunikasjonsfolk har skrive til henne på førehand, seier statsråden.

– Det er ikkje sett i gang eit lovarbeid i departementet, og denne informasjonen står også eksplisitt i brevet eg har sendt til Stortinget, seier han vidare.

– Etablert praksis

Ifølgje Høies brev til Kjerkol er det i tråd med langvarig praksis at eit statsråd nyttar embetsverket i departementet i samband med debattar. Han understrekar også at det ikkje blir gjort noko lovarbeid i regjeringa for å endre abortlova.

– Likevel fekk du juristane i departementet til å sjå på nettopp lovendringar, korleis heng dette saman?

– Eit arbeid for å endre lova krev eit politisk initiativ og ei avgjerd frå regjeringa. Der er vi ikkje. Men eg bruker også embetsverket i departementet for å kunne svare på spørsmål i debattar som blir reist av andre parti, pasientorganisasjonar eller media, seier Høie.

– Openbert feil

SV-leiar Audun Lysbakken meiner at Høies svar ikkje heng på grep.

– Solberg og Høie stod i spørjetimen og sa til Stortinget at regjeringa ikkje arbeidde med å endre abortlova. No avslører Høie at det ikkje var rett. Embetsverket var i gang med å greie ut spørsmålet. Det er heilt openbert at det er førebuingar til ei mogleg innskrenking av retten kvinner har til abort, seier Lysbakken til NTB.

Han varslar oppfølging av saka:

– Eg reagerer sterkt. Statsministeren gav inntrykk av at det nærast var illegitimt av opposisjonen å stille spørsmål om abortlova, fordi regjeringa ikkje jobba med dette. No viser det seg at det var feil. Dette luktar feilinformasjon. Vi er ikkje ferdig med denne saka, seier Lysbakken.

