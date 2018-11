Høie stadfestar at departementet vurderte KrFs abortkrav

innenriks

Høie stadfestar at han i haust bad juristane i Helse- og omsorgsdepartementet vurdere kva som ville krevjast av endringar i abortlova.

Oppdraget kom i etterkant av KrF-leiar Knut Arild Hareides bok 25. september og at KrFs sentralstyre fredag 28. september sette «sorteringssamfunnet» som eitt av tre hovudpunkt for debatten fram til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Høie skriv i eit svar til Arbeidarpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol at det er i tråd med langvarig praksis at ein statsråd nyttar embetsverket til departementet i pågåande debattar.

Krev lovendring

– Eg stadfestar i svaret mitt at embetsverket var involvert. Dei konkluderte med at det vil krevjast ei lovendring for å endre dagens fortolking av abortlova. Det gjeld både den delen av paragraf 2c som av nokon blir opplevd som diskriminerande, og retten til fosterreduksjon, seier Høie til NTB.

Han understrekar at det ikkje går føre seg noko lovarbeid i regjeringa for å endre abortlova.

– Likevel fekk du juristane i departementet til å sjå på nettopp lovendringar, korleis heng dette saman?

– Eit arbeid for å endre lova vil krevje eit politisk initiativ og ei avgjerd frå regjeringa. Der er vi ikkje. Men eg bruker òg embetsverket i departementet for å kunne svare på spørsmål i debattar som blir reist av andre parti, pasientorganisasjonar eller media, seier Høie.

Historisk endring

KrF-nestleiar Kjell Ingolf Ropstad argumenterte med moglegheita for ei «historisk endring av abortlova» då han kjempa for blå side på fylkesårsmøta som valde delegatar til KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november. Det enda som kjent med eit knapt fleirtal for å søkje regjeringsmakt med Høgre, Frp og Venstre.

Ropstad kunne mellom anna vise til utsegner frå statsminister Erna Solberg (H) der ho opna for å diskutere endringar i abortlova med KrF, noko Ap-leiar Jonas Gahr Støre på si side blankt avviste.

– Skaper feil inntrykk

Solberg (H) fekk ei lang rekke abortspørsmål i spørjetimen i Stortinget 21. november. Aps Ingvild Kjerkol ville vite om embetsverket hadde vore involvert i å utarbeide det VG 2. november erfarate var ei ferdig utarbeidd skisse frå Høgre som kunne komme KrFs krav i møte om å fjerne den såkalla «downs-paragrafen».

Det kunne statsministeren verken stadfeste eller avkrefte. Dermed retta Kjerkol spørsmålet til Høie, som stadfestar at embetsverket gjekk laus på både paragrafen 2c i abortlova og fosterreduksjon. Begge delar er heilt uproblematisk, meiner Høie.

– Kjerkols spørsmål er skrive slik at ein kan få inntrykk av at det er feil å nytte embetsverket til hjelp i denne typen situasjonar, seier helseministeren til NTB.

Avviser skisse

Sonderingane mellom KrF og regjeringspartia Høgre, Frp og Venstre er godt i gang. Målet er at eventuelle regjeringsforhandlingar startar over nyttår.

Noko konkret skisse frå Høgres side for å komme til møtes KrFs krav om endringar i abortlova er ikkje utarbeidd, ifølgje Høie.

– Vi har ikkje laga ei ferdig løysing som vi sit klar til å legge på bordet. Men endringar i abortlova er heller ikkje noko ny problemstilling i Høgre. Vi jobba mykje med dette mellom anna fram mot landsmøtet i 2013, då eg leidde programkomiteen, seier Høie.

