Hauglie flyttar sextrakassering frå domstolar til nemnd

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) seier føremålet med endringa er at det skal bli tryggare for alle som er på jobb, melder NRK. Forslaget kjem over nyttår, sjølv om arbeidsgivarane seier nei.

– Det har vore ulike synspunkt, men i all hovudsak har det vore positive tilbakemeldingar på høyringa, seier statsråden.

– Vi tek sikte på å legge fram eit forslag til våren, nettopp for å sikre at denne typen saker blir varetatt på ein betre og enklare måte enn det vi har sett i dag, kor få saker kjem til domstolane, seier Hauglie.

Ho meiner omfanget av seksuell trakassering er stort, og at ein må finne ein betre måte å løyse desse sakene på.

Stortinget vedtok i vår at Diskrimineringsnemnda skal få styresmakt til å handsame saker om seksuell trakassering. Stortinget slutta òg opp om at regjeringa skal styrke Likestillings- og diskrimineringsombodets (LDO) hjelpearbeid for dei som blir ramma av seksuell trakassering, og om at regjeringa skal styrke rettleiingstilbodet til LDO.

